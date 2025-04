Romadailynews.it - Myanmar: arrivato secondo lotto di aiuti inviati da governo cinese

Ildiumanitari di emergenza per i soccorsi dopo il disastro del terremotodalarriva allo Yangon International Airport, in, oggi 3 aprile 2025. Ilcomprende 800 tende, 2.000 coperte, 3.000 scatole di biscotti, 2.000 confezioni di acqua minerale e altre forniture urgenti. Le forniture sono state trasportate a Yangon con un volo charter dalla Cina.