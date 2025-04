Davidemaggio.it - Sognando Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia cast e giuria

Leggi su Davidemaggio.it

con lesi avvicina e ilcomincia a prendere forma. Lo spin off del dancing show di Rai 1 condotto da, salvo variazioni, dovrebbe andare in onda per quattro puntate da venerdì 9 a venerdì 30 maggio. Questo programma nasce per festeggiare i 20 anni dicon lo scopo di selezionare un nuovo professionista da inserire nelprossima edizione.I vip in pistaIl talent show, però, sarà arricchito anche dalla presenza di alcuni concorrenti (più o meno) storici. In un promo in onda in queste ore, lahato cinque vip che torneranno in pista:con lecompie 20 anni, li festeggiamo insieme ai nostri storici maestri, l’inimitabilee poi con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e tanti altri.