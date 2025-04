Lapresse.it - Atp Marrakech 2025, tre italiani in campo: Darderi, Sonego e Bellucci

Treinoggi al torneo Atp: si tratta di. Il ‘Grand Prix Hassan II di’, torneo ATP 250 con montepremi da 596,035 euro si disputa su campi in terra battuta.Atp, in: orariIl primo a scendere insarà Mattiache alle 13 affronterà il francese Pierre-HuguesHerbert, poi sarà la volta di Lucianoche dopo l’esordio positivo contro lo statunitense Tristan Boyer, numero 121 del ranking Atp, se la vedrà con un altro francese, Hugo Gaston non prima delle 15.20 ora italiana. Poi toccherà a Lorenzo, che sempre sulprincipale, non prima delle 16.30, affronterà il tennista ceco Vit Kopriva.