Romadailynews.it - Roma, panico tra i pellegrini a San Pietro: denunciato un 29enne

Leggi su Romadailynews.it

L’uomo urlava e sbraitava tra la folla vicino alla basilica. Intervento della Polizia Locale.Tensione nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della Basilica di San, a, dove un uomo ha generato iltra i numerosipresenti nell’area destinata alle processioni religiose.L’episodio è avvenuto il 2 aprile ed è stato gestito dagli agenti della Polizia Locale diCapitale, impegnati in quel momento nei consueti controlli contro l’abusivismo commerciale. L’uomo, undi nazionalità nigeriana, è stato notato mentre urlava e sbraitava in modo incontrollato, disturbando la quiete e impaurendo i presenti.La pattuglia dell’Unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) è intervenuta per cercare di calmarlo, ma l’individuo ha continuato a dare in escandescenze, rendendo necessario il suo fermo.