Nota tattica di Milan-Inter | Calhanoglu mette tutto in campo

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’: dopoparliamo di.ESEMPIO INinha fattoil possibile per aiutare la sua squadra. I nerazzurri non hanno vissuto una gara facile, in primo luogo perché sapevano di dover gestire una situazione generale di emergenza. Un quadro in cui rientrava anche l’assenza di Kristjan Asllani per squalifica. Il che significava che il turco sapeva di dover giocare senza un sostituto in panchina. Proprio per questo la sua prestazione diventa singolarmente importante.PRESTAZIONE TOTALE – Il numero 20 in assoluto nella partita risulta primo per tocchi, passaggi riusciti, tiri, tiri in porta e passaggi chiave. In pratica, ha fattolui.