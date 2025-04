Anticipazionitv.it - Shaila Gatta si confida con un ex del Grande Fratello: perchè ha lasciato Lorenzo Spolverato

Il 31 marzo 2025 è stato il giorno della finale delma anche quello in cuiha. In diretta TV, la ballerina ha deciso di chiudere definitivamente la sua relazione, lasciando il pubblico e gli altri concorrenti senza parole. Ora, a qualche giorno di distanza,ha deciso di esprimere per la prima volta il suo punto di vista attraverso un messaggio privato inviato a Daniele Dal Moro, ex concorrente del GF VIP.dopo il: un messaggio diretto e senza filtriLo screenshot di una conversazione trae Daniele Dal Moro ha iniziato a circolare sui social, lasciando spazio a interpretazioni, analisi e solidarietà. In quel messaggio,mette in chiaro le motivazioni dietro la sua scelta. “Ho scelto con la MIA testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità”, scrive con decisione.