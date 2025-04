Zonawrestling.net - WWE: Le reazioni del backstage alla gimmick di El Grande Americano

Leggi su Zonawrestling.net

Sta facendo discutere ladi Elrecentemente comparsa nei tv show WWE. Sotto la maschera del luchador, come sappiamo, si cela Chad Gable che è arrivato ad indossare la maschera al culmine di una storyline che lo ha visto contrapporsi ai luchador messicani. A quanto pare in Messico questo personaggio non è piaciuto ed anzi c’è chi lo considera un insultolucha libre. A generare polemiche l’utilizzo della dicitura “Gulf Of America” come zona di provenienza che rimanda alle tensioni geopolitiche tra USA e Messico, nonché il trattamento riservato a Dragon Lee che si è visto strappare la maschera, considerata sacra nella lucha libre.Le sensazioni delParlando durante “The Hump”, Sean Ross Sapp di Fightful Select ha nessun malumore all’interno delWWE con riguardodi Eled, anzi, pare che nessuno abbia dato particolare rilevanza alle critiche sorte dopo il debutto il tv del nuovo personaggio.