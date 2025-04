FNP Informa | il notiziario di aprile 2025

Leggi su Bergamonews.it

FNP: gli impegni del congressoFNP CISL Bergamo ha svolto nei giorni scorsi il proprio congresso: due giorni di dibattito a Caravaggio che hanno visto il contributo dei 160 delegati, in rappresentanza degli oltre 57mila iscritti. Dal congresso sono uscite le linee guida dell’azione del sindacato per i prossimi 4 anni.Nel video il punto del segretario generale FNP, Giacomo Meloni, e leopinioni d due delegati al congresso.Nuova segreteria di BergamoGiacomo Meloni è stato riconfermato segretario generale di FNP CISL Bergamo. Lo ha eletto il consiglio generale rinnovato dal congresso che si è svolto a Caravaggio la scorsa settimana.Il sindacato dei pensionati della CISL orobica, forte dei suoi 57mila iscritti e un radicamento territoriale, su tutta la provincia, che arriva a contare sedi, presidi e sportelli in quasi ogni comune bergamasco, ha anche rinnovato la squadra della segreteria, per l’uscita di Roberto Corona, che ha raggiunto il limite dei mandati congressuali.