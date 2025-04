Lettera43.it - Brignone, caduta ai campionati italiani di Gigante: portata via in elicottero

Momenti di ansia per Federica. La 34enne Tigre di La Salle, fresca vincitrice della Coppa del mondo, èdurante la seconda manche di Slalomai, in corso sull’Alpe Lusia in Val di Fassa. La valdostana, in testa dopo la prima frazione con 17 centesimi su Ilaria Ghisalberti, è incappata in una rotazione uscendo da una porta verso destra, con un anomalo movimento delle gambe e un forte impatto sulla neve. Soccorsa in pochi istanti, è stata trasimmediatamente inall’ospedale di Trento. Con lei c’è il fratello e allenatore Davide. Ha dolori a un braccio e una gamba, ma si teme un infortunio al ginocchio. Una vera beffa per la campionessa italiana, vincitrice di tre coppe di cristallo dopo una stagione incredibile: pronta per le vacanze, dopo la gara in Italia non avrebbe messo gli sci almeno fino alla fine dell’estate.