Ilfattoquotidiano.it - Nuovo massimo storico per le quotazioni dell’oro (3.167 dollari/oncia). Da inizio anno + 20%

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella notte l’oro ha toccato un. Un’troy (31,1 grammi) è stata scambiata sui mercati asiatici a 3.167, con un incremento dello 0,5% rispetto a mercoledì. Da2025 il prezzo del metallo giallo è salito di quasi il 20% mentre nell’ultimoil progresso si avvicina al 40%. Sebbene non più come un tempo, l’oro continua ad essere percepito come un bene rifugio, ritenuto capace di proteggere il valore degli investimenti in fasi particolarmente turbolente ed incerte come quella attuale. Il calo del dollaro nei confronti delle altre valute amplifica queste tendenze.La prospettiva, e poi l’annuncio, dei dazi statunitensi ha spinto molti investitori ad abbandonare gli asset più rischiosi per spostarsi su prodotti più sicuri come, appunto, oro o titoli di Stato.