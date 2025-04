Iodonna.it - A differenza della procedenti, questa edizione di LOL sembra aver riportato il programma ai fasti iniziali

Leggi su Iodonna.it

C’è il vincitore di LOL 5. Dopo una settimana dall’uscita del talent, è infatti in streaming da oggi l’ultimo episodioquinta. Prima però di rivelarne l’identità, ecco le pagelle definitive dei concorrenti del talent show rimasti in gara. Nelle precedenti puntate erano usciti Marta Zoboli, Valeria Graci e Raul Cremona. A contendersi la vittoria sono dunque rimasti Alessandro Ciacci, Tommy Cassi, Flora Canto, Enrico Brignano, Andrea Pisani, Geppi Cucciari e Federico Basso. “LOL 5”, il trailer promette risate a non finire: chi la spunterà tra i dieci comici in gara? X Leggi anche › “LOL 5 – Chi ride fuori”, le pagelle dei comici.