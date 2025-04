Lanazione.it - Zingaretti alle “Pappardelle democratiche”

Castelfiorentino, 3 aprile 2025 - Grande successo sia per il dibattito sul futuro dell'Italia e dell'Europa che per il successivo momento conviviale, quando la discussione è proseguita davanti ad un piatto di «». Lo ha fatto sapere il Partito Democratico, tirandosi così le somme sulla duplice iniziativa dello scorso sabato che ha visto come ospiti d'eccezione il deputato Arturo Scotto e l'europarlamentare Nicola. La giornata è iniziata nella sede castellana del PD, per poi spostarsi al circolo Puppino. «Questi eventi si collocano in una più ampia programmazione di incontri che, per tutto il mese di marzo, ha dato risultati straordinari in termini di vitalità del nostro partito e di coinvolgimento della cittadinanza – ha spiegato il segretario del PD di Castelfiorentino, Gabriele Romei - non solo castellana, ma proveniente anche da tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa.