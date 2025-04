Metropolitanmagazine.it - Le sneakers basse sono le scarpe perfette per questa stagione (e qui vi diciamo perché)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Letra lepiù versatili che possano esistere: sdoganate dal loro ruolo sportivo, questo particolare modello si sposa perfettamente con abiti classici e occasioni più formali ed eleganti. Il segreto? Abbinarle al meglio. Ed ecco che i trend di, che prediligono modelli bassi e slim, in pieno stile quiet luxury., qualii modelli in tendenza?Oltreoceano le hanno definite sneaker slim: si tratta di, dalla suola ultra sottile. Che per modello nonlontane ai modelli sportivi, anzi. Soprattutto negli ultimi anni, rispetto alle tendenze chunky dalla suola alta, questo tipo diandate sempre più vicine al minimalismo. Questo le ha rese leggerissime e flessibili, pensate per aderire ai piedi senza scarto (un po’ come quelle da arrampicata).