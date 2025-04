“Credimi funziona” | un sondaggio rivela i consigli più inutili e odiosi che perseguitano i neo-genitori

Leggi su Fanpage.it

Dopo la nascita del bebè, mamme e papà vengono puntualmente sommersi da suggerimenti mai richiesti e saccenti raccomandazioni provenienti da amici, parenti e speso anche perfetti sconosciuti. Dall'invito a fare altri figli per non viziare il primogenito alle immancabili indicazioni per garantire un riposo di qualità al piccolo, uninglese ha raccolto ipiù comuni che i neo-genitore devono subire da parte di orde di sedicenti (e improvvisati) esperti dialità.