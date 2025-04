Sololaroma.it - Roma, Perotti: “Sono innamorato di questa squadra, Totti era magia pura”

Leggi su Sololaroma.it

Lo scorso settembre, Diegoha annunciato il suo addio al calcio giocato. L’ex calciatore argentino è molto affezionato alla maglia della, che ha vestito dal 2016 al 2020, disputando 138 partite con 31 gol e 28 assist. L’ultima esperienza in Italia è stata con la Salernitana nel 2022. Purtroppo, a causa di problemi fisici, non è più riuscito a tornare in campo.è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso nel corso di un’intervista per La Gazzetta dello Sport: “È praticamente l’unicache guardo giocare,die della. Vedo tutte le partite. Ha unada Champions e lì merita di stare. Credo che per raddrizzare la stagione non servisse niente di speciale, se non avere rispetto dei ruoli e della piazza. Esattamente quello che ha fatto Ranieri“.