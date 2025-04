Formiche.net - Timori per la Cina e lodi a Meloni. L’audizione del prossimo ambasciatore Usa

C’è preoccupazione a Washington per le relazioni tra Pechino e Roma. È quanto emerge daldi martedì di Tilman Fertitta, ascoltato dalla commissione Esteri del Senato chiamata a votare la sua nomina, annunciata dal presidente Donald Trump a dicembre, comein Italia e a San Marino.Fertitta ha concordato con il senatore statunitense Bill Hagerty, repubblicano del Tennessee, sul fatto che le relazioni trae Italia meritino un attento monitoraggio. Il governo di Giorgiaha deciso di non rinnovare il memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative (la cosiddetta Via della Seta) siglato dall’esecutivo di Giuseppe Conte nel 2019. Ma dopo questa mossa, i governi di Roma e Pechino hanno annunciato l’anno scorso il rilancio del partenariato strategico globale. “Il loro alleato numero uno sono gli Stati Uniti d’America”, ha sottolineato Fertitta.