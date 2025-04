Juventusnews24.com - Mercato Juventus, svolta a sorpresa? Il bomber annuncia: «Amo questo club e i tifosi». Gli ultimi aggiornamenti in vista dell’estate

di RedazioneNews24? L’annuncio delnon esclude quella ipotesi: novità sul futuro di OsimhenIl calcioJuve sogna Osimhen indella prossima stagione. L’attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, accostato anche ai bianconeri, ha parlato così del suo futuro dopo il derby vinto contro il Fenerbahce. Il Galatasaray ed i suoisognano la permanenza delnigeriano.– «L’ho già detto: da quando sono arrivato, ho amatoposto, ile i. Voglio ripagare il loro affetto con il duro lavoro. Segnare in un derby è speciale, ma il merito va anche ai miei compagni di squadra. Voglio continuare così e dare sempre il massimo per questa squadra».Leggi sunews24.com