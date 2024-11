Liberoquotidiano.it - "Non parlano mai" Elisa ed Enrico annoiano De Martino: sui social scoppia la bufera | Guarda

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Giovedì 7 novembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game-show di Rai 1 condotto da Stefano De. E per l'occasione ha giocato come concorrenteda Modena, in rappresentanza dell'Emilia-Romagna. Di professione programmatore informatico, l'uomo ha deciso di farsi assistere dalla moglie, segretaria in uno studio di fisioterapia. Insieme hanno un blog di viaggi e sono genitori di una bambina di nome Aurora. I due hanno giocato con il pacco numero 18. Come sempre nel corso della puntata sono andati in scena momenti di musica e di ballo. E Stefano De, da eccellente ballerino, si è esibito davanti al pubblico e agli spettatori. E subito dopo ha chiesto al pacchista della Lombardia di dargli un giudizio sulla sua performance. "Ci deve dare il voto, sia clemente.