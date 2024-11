Metropolitanmagazine.it - Infortunio per Alvaro Morata, trauma cranico: salta la trasferta con il Cagliari

si è infortunato nel corso dell’allenamento di questa mattina. L’attaccante spagnolo è rimasto coinvolto in uno scontro aereo tra Pavlovic riportando un forte.Nel corso dell’allenamento di questa mattina l’attaccante spagnolo ha subito un fortedopo uno scontro con Pavlovic ed è stato trasportato subito presso l’ospedale di Legnano. Morata ha effettuato la risonanza che ha dato esito negativo, ma passerà la notte per precauzione presso la struttura ospedaliera dove verrà monitorato ora dopo ora.Milan,per Morata in allenamentoCome da prassi, l’attaccante rossonero è stato portato all’ospedale più vicino (quello di Legnano) dove è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha dato esito negativo.L’ex Atletico Madrid resterà in ospedale dove verrà monitorato costantemente e non sarà a disposizione per ladidove toccherà a Tammy Abraham guidare l’attacco del Milan, sostenuto dal tridente composto da Leao, Pulisic e Chukwueze.