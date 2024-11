Formiche.net - Con Trump una nuova età dell’oro? Il commento dell’amb. Castellaneta

Sono passate poco più di 24 ore dalla vittoria di Donaldalle elezioni presidenziali. Ma si è già detto e scritto di tutto su quello che gli Stati Uniti – e il resto del mondo – si potranno aspettare dal ritorno alla Casa Bianca di “The Donald”. Un aspetto sul quale varrebbe forse la pena soffermarsi è un passaggio del discorso di Palm Beach del leader repubblicano. Ha promesso unagolden age (età) per gli Stati Uniti. Potrà essere davvero così? E a quali condizioni? Quale sarà il prezzo da pagare per gli altri Paesi per consentire a Washington di godere di un periodo di rafforzata e diffusa prosperità e senza parlare per ora delle conseguenze sulle due guerre in corso, in Ucraina e Medio Oriente sulle rivendicazioni della Cina su Taiwan e sulle tensioni nel Sudest asiatico e in Africa?Innanzitutto, bisognerebbe partire da un dato inoppugnabile: la campagna elettorale del ticket composto dae JD Vance è stata in parte costruita sulla base di percezioni negative, sapientemente alimentate dai social media, spesso in contrasto con la realtà dei dati oggettivi.