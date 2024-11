Gaeta.it - Arrestato un 44enne per rapina in supermercato: escalation di atti criminali a Sesto San Giovanni

Un recente arresto ha riacceso l'attenzione su episodi dità nella zona diSan, un comune in provincia di Milano. Un uomo di 44 anni, con un lungo e problematico passato di reati, è stato fermato dalla polizia, accusato di unache ha avuto luogo all'interno di unlocale lo scorso ottobre. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, evidenziando come la sicurezza in alcune aree sia diventata un tema sempre più rilevante.I dettagli dellaavvenuta a ottobreL'episodio si è verificato in unsituato nel cuore diSan. L'uomo, che si era presentato con l'intento apparente di acquistare una birra, si è avvicinato a una delle casse. Approfittando di unmo di distrazione della cassiera, ha estratto una siringa, puntandola verso il volto della donna, in un gesto che ha generato paura e scompiglio.