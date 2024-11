Lanazione.it - Il teatro è la nuova Agorà. Compagnia della Fortezza, attori detenuti al Manzoni

Pistoia, 6 novembre 2024 – “La felicità deve essere conquistata con un attento lavoro quotidiano, scegliendo di fare emergere in noi qualità di apertura, bellezza, amore e armonia che sembrano essere perse, dimenticate. Sono felice di ritornare a Pistoia per Immaginati Avvocato, un progetto che ci indica che ognuno di noi è chiamato a non restare entro limiti prestabiliti, che ci invita a sconfinare e ci suggerisce una letturafigura di avvocato, come vocato, come naturale disposizione ad affiancarsi agli altri, a garantire la difesa a chiunque, a prendersene cura”. Sono le parole di Armando Punzo, fondatore, regista e direttore artistico, nata nel 1988 nel Carcere di Volterra e oggi annoverata tra le eccellenze del panorama teatrale contemporaneo internazionale e composta da settanta