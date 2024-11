Cityrumors.it - Elezioni Usa, arrestato uomo al Campidoglio con fiamma ossidrica e carburante

Leggi tutto su Cityrumors.it

Un intervento pronto davanti al sospetto di un attentato, al Capidoglio le forze dell’ordine hannoundi 25 anni La polizia del, negli Stati Uniti, potrebbe aver sventato un attentato nel periodo più caldo e importante del Paese. Gli agenti hanno fatto sapere alla stampa locale di averunche puzzava die che aveva in mano una torcia e una pistola lanciarazzi. Il nome dell’indagato è stato tenuto nascosto. In merito alla sua cattura Fox News ha fatto sapere di essersi insospettita e di averlo fermato durante i controlli di sicurezza al Capitol Visitor Center. Un event che inevitabilmente ha portato alla chiusura del posto, a causa delle indagini in corso. Sventato un possibile attentato al(Ansa Foto) – Cityrumors.itDopo l’arresto l’è stato svestito e privato del cannello a gas che portava con sé, della pistola lanciarazzi e di altri liquidi inbili.