Cultura | alla Fondazione Banco Napoli Zecchino rilegge Benedetto Croce

Leggi tutto su Ildenaro.it

Il filosofo Ortensioritrova l’attualità di. Venerdì 15 novembre alle 17:30, nella sede della, presentazione del libro ‘Perché non possiamo non dirci cristiani’. Lettere e dispute sul celebre saggio di. Ne discutono con l’autore il presidente dellaOrazio Abbamonte, Gennaro Carillo, ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa, il filosofo Eugenio Mazzarella dell’Università Federico II, lo storico Aldo Schiavone. L’incontro fa parte della rassegnale «Libri in». Il saggio di, evidenzia una nota, «comparve sulle pagine della Critica il 20 novembre 1942 e da allora non ha cessato di essere al centro di interesse e dibattiti.