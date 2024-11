Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna piega Tortona nel recupero della 4a giornata di Serie A. Decisivo Matt Morgan con 16 punti

Leggi tutto su Oasport.it

Lafatica ma batte la Bertram Derthonaneldel match valevole per la quartaA dinon disputato a fine ottobre per via dell’emergenza meteo che ha colpito l’Emilia-Romagna. Dopo un primo quarto sofferto gli uomini di coach Luca Banchi hanno messo la freccia nel secondo parziale senza più voltarsi, conche ha cercato di rimanere aggrappata nel finale salvo poi cedere di fronte agli avversari bianconeri che agganciano Trento in vetta alla classifica con sei vittorie e zero sconfitte.con i suoi 16, al pari di Ante Zizic e Marco Belinelli che chiudono entrambi con 14messi a referto. Doppia cifra anche per Tornike Shengelia (12), mentre ai piemontesi non bastano i 17di Arturs Strautins ed i 15 di Tommaso Baldasso ad evitare il ko.