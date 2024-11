Terrifier 3 | Lauren LaVera condivide sanguinose foto dal backstage

Leggi tutto su Cinefilos.it

3:dalLa star diha condiviso su Instagram alcune nuovee filmati piuttosto raccapriccianti del dietro le quinte del recente terzo capitolo dell’horror.ha ripreso il suo ruolo di2 come Sienna Shaw e, sebbene sia riuscita a sopravvivere alla furia omicida di Art the Clown, è stata sottoposta a un incubo che l’ha lasciata sull’orlo della morte. L’esperienza di Sienna è tutt’altro che finita, tuttavia, poiché sembra che dovrà andare all’Inferno (letteralmente) per salvare sua nipote nel prossimo4. Questo materiale dalmette in luce alcune delle cose orribili che sono state inflitte a Sienna e ai suoi amici e, sebbene sia molto più facile da gestire quando vedi gli attori divertirsi durante le riprese di queste scene, è consigliata comunque cautela, per sfogliare le immagini: View this post on Instagram A post shared by(@) La trama di3 ci porta a cinque anni di distanza dall’ultima sanguinaria apparizione dello spietato killer Art il Clown, interpretato ancora una volta da David Howard Thornton.