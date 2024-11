Premier League 2024 2025 | Wilson show nel recupero il Fulham ribalta il Brentford

Leggi tutto su Sportface.it

Grande rimonta delnel monday night die finale pazzo contro il. E’ uno straordinario Harrya firmare la doppietta personale, entrambe le reti in pieno, che valgono il 2-1 per i padroni di casa a Craven Cottage al termine di un derby londinese davvero infuocato. Dopo l’iniziale vantaggio a opera di Janelt che porta avanti gli ospiti, l’ingresso del numero 8 del, oltre a quello del sempre molto attivo Adama Traore, cambiano il volto della partita: soltanto nel, però, arrivano le reti che demoliscono il. E così,con i suoi due gol porta la sua squadra a quota 15 punti in classifica, a +2 sugli ospiti con tanto di sorpasso.nel, ililSportFace.