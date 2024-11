Digital-news.it - Ascolti Serie A 10a e 11a giornata DAZN: Napoli sempre al top con Milan ed Atalanta

Il decimo turno dellaA Enilive in onda suraggiunge 4,8 milioni di individui (4.786.098) Dopo ben 28 anni di partite a pagamento, martedì 29 Ottobreè stata trasmessa in una nuova modalità "free", che permetteva anche ai non abbonati adi guardare l’evento previa registrazione sulla piattaforma. Il risultato di ascolto ha sfiorato 1,9 milioni di ascoltatori. L’undicesima, disputata nel weekend appena trascorso, ha superato i 5,0 milioni di audience (5.014.827). Il big match diè statoche ha oltrepassato il milione di ascoltatori alle 12.30 di domenica, seguita da Inter-Venezia e Udinese-Juventus che hanno superato i 900 mila ascoltatori.Glisono tutti di origine censuaria, misurati tramite SDK su tutti i dispositivi e comprendono quindi anche i TV nelle seconde case.