Chiara Ferragni innamorata di Giovanni Tronchetti Provera: arriva la foto del bacio

La relazione tranon ha più l’aria di uno scoop effimero fine a se stesso. I due, infatti, sembrano fare sul serio. Dopo i primi scatti che la immortalavano in atteggiamenti intimi con l’erede di casa Pirelli, l’imprenditrice digitale è stata paparazzata nuovamente in sua compagnia. Questa volta l’immagine ritrae un vero e proprio, pubblicato in esclusiva da Il giornale d’Italia, che risale alla serata di Halloween. Si tratta della prima volta in assoluto in cui laappare pubblicamente a tutti gli effetti legata ad un altro uomo, dopo la sua separazione dal rapper Fedez. Infatti, nonostante la sua immagine fosse già stata accostata per tutta l’estate a quella di Silvio Campara, i due non si erano mai fatti cogliere in atteggiamenti equivoci.