"Salute, scrittori e concerti"

"Tutto nasce da un post di Paolo Iabichino, che comprava il giornale al chiosco di via Conte Rosso e si era rattristato per la sua chiusura - racconta Alessandro Ghidini (foto), l’edicolante di AEdicola Lambrate - Ricevete in risposta una telefonata da due abitanti del quartiere che non conosceva: Alioscia Bisceglia, frontman dei Casino Royale, e sua moglie Martina Pomponio. I due gli proposero di acquistarla, e così hanno fatto, coinvolgendo anche Michele Lupi", ex direttore di Rolling Stone Italia. Riverniciato e inaugurato lo scorso 25 maggio, il chiosco AEdicola Lambrate non vende solo giornali, fumetti, giochi e figurine: ai prodotti tradizionali affianca una libreria indipendente - che rappresenta buona parte dell’incasso - e una serie di eventi come presentazioni di libri, dibattiti e musica live.