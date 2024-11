F1 pagelle GP Brasile | Verstappen da lode Ocon e Gasly sorprese di giornata

Leggi tutto su Sportface.it

Maxvince il Gran Premio del, portandosi dietro Estebane Pierre. Al termine di una folle gara, ecco ledei piloti protagonisti – in positivo e in negativo – di quanto visto in pista quest’oggi:: 10 Da diciassettesimo a primo. Questo è quanto ha fatto Maxnel corso del GP brasiliano. Su una pista bagnata, il numero uno non lascia spazio a nessuno e a suon di sorpassi arriva in testa alla classifica. Una vera prova di forza per il numero 1 della Red Bull, che può guardare con un po’ di serenità in più la classifica piloti.: 9+ Buona prestazione per il team Alpine, che festeggia un inaspettato doppio podio dopo una difficile stagione. Perè stata fondamentale la scelta strategica, rivelatasi fondamentale.