Anteprima24.it - Chiusa la 26esima edizione della “Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico”: boom di visitatori

Tempo di lettura: 2 minutiBen 8.500, 150 espositori di cui 10 Paesi esteri, il ministeroCultura con 350 metri quadrati e il ministero degli Esteri con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in un’area di 70 metri quadrati, 110 conferenze (di cui 50 tra incontri e laboratori a cura del MiC) svoltesi in 6 sale in contemporanea con 600 relatori, 20 buyer tra tour operator europei selezionati dall’Enit (provenienti da Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito) e nazionali di ArcheoIncoming presenti al Workshop di sabato 2 novembre, 300 partecipanti alle visite guidate, oltre 1.200 studenti coinvolti nelle iniziative loro dedicate presso la Basilica, il Parco e il Museo. Sono i numeri26/adelche si èa Paestum.