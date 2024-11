Notizie.com - Avetrana, la polemica sulla serie tv non si ferma. Il sindaco: “Non sono riuscito a guardarla”. Il 5 novembre l’udienza

Prosegue e si amplia laattorno allatv sull’omicidio di Sarah Scazzi: sul casointervenuti i sindaci dell’area di. “Ho provato a vederne qualche scena ma non ce l’ho fatta. La pellicola sembra concentrarsi piùmacabra spettacolarizzazione della vicenda che su un rispettoso ricordo della piccola Sarah”., latv non si. Il: “Non”. Il 5(FACEBOOK FOTO) – Notizie.comIl dibattitotv prodotta da Groenlandia e Disney, incentratastoria dell’omicidio di Sarah Scazzi avvenuto ad, in Puglia, nel 2010, non si placa. A non riuscire a guardare il prodotto diretto dal regista Pippo Mezzapesa è stato ildi Maruggio Alfredo Longo.