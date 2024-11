Thesocialpost.it - Panico nel pronto soccorso, ferisce medici e carabinieri e viene fermato col taser

Un drammatico episodio di violenza si è verificato questa mattina aldell’ospedale di Cittadella, in provincia di Padova. Un uomo di 34 anni, italiano, è stato arrestato dopo aver minacciato e ferito un medico, due infermieri e duecon un coltello di 30 centimetri. Minacce per le vie del centro e l’aggressione in ospedale L’uomo, già segnalato dai passanti mentre brandiva il coltello nel centro cittadino, ha raggiunto l’ospedale poco dopo le 8 del mattino. Una volta all’interno del nosocomio, ha seminato ilsalendo inizialmente al reparto di Salute mentale e provocando danni alle strutture. Successivamente, è sceso al, dove si è scagliato con violenza contro il personale sanitario: ha ferito un infermiere, poi un medico al volto e un altro infermiere alla spalla.