Ilgiorno.it - Il caso della Piscina Manara. Dopo la piena ripresa estiva resta il giallo dell’inverno

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Quando riaprirà la? Archiviata la stagioneall’aperto, c’era attesa per lacompleta dell’attività dell’impianto con la nuova gestione di Aquamore, cui da giugno è stata assegnato, chiuso anzitempo il rapporto con la Forus per le troppe criticità emerse, spesso segnalate dagli utenti. Positivo il bilancio dei mesi estivi con Aquamore, quindi tutto faceva pensare allaanche per l’impianto al coperto. Invece la riapertura annunciata per ottobre è slittata, e una nuova scadenza non c’è ancora. Chiarimenti sulla vicenda sono attesi per il 12 novembre in Commissione Sport, convocata alle 18,30 dal presidente Orazio Tallarida che ha accolto la richiesta del consigliere comunale del Gruppo Misto Emanuele Fiore, condivisa dai colleghi dell’opposizione, per l’audizione urgente dell’assessore allo Sport Luca Folegani su quanto sta accadendo.