Lanazione.it - Progetto finanziato anche dal Pnrr. Raccolta dei rifiuti differenziati. Partiti i lavori per il nuovo Centro

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Iniziati ieri mattina su un terreno messo a disposizione dal Comune idi costruzione deldi, ingombranti, oli ed altri materiali di scarto. La struttura sarà realizzata in via dell’Airone, in località Le Topaie, in un’area complessiva di circa 2.000 metri quadrati. L’importo totale deiè di 910.000 euro, di cui oltre 520.000 finanziati tramite i fondi. "La costruzione del– ha detto il sindaco Andrea Casamenti – costituisce un traguardo importantissimo perché risponde ad un bisogno concreto dei cittadini. Sarà pronto entro giugno e contribuirà a risolvere almeno una buona parte dei problemi legati allo smaltimento di alcune tipologie di". Ildisarà dotato di un impianto fotovoltaico da 15 Kwp in grado di soddisfare il fabbisogno energetico dell’intera struttura.