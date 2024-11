Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano sfida la capolista Trento in Serie A. La Virtus Bologna ospita Treviso

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Sesta giornata dellaA di2024 quella che ci apprestiamo a vivere nel fine settimana alle porte, con un solo anticipo previsto sabato 2 novembre e le restanti sfide in programma domenica 3 novembre dal pomeriggio fino alla sera: scopriamo insieme cosa ci attende sui parquet del Belpaese. Nell’unico anticipo del sabato sera, alle ore 20:30, la Germani Bresciai Trapani Sharks per provare a rimanere nella parte alta della classifica (8 punti al pari di, Trieste ed Olimpia) mentre i siciliani cercano l’aggancio proprio ai bresciani. Spostandoci poi a domenica, alle ore 16:30 la Givova Scafati attente la Vanoli Cremona con entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte subite la settimana scorsa rispettivamente controe Reyer Venezia.