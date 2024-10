Valencia, il giorno dopo l'alluvione: strade coperte dal fango e carcasse di auto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si scava nel fango alla ricerca dei dispersi il giorno dopo l'alluvione che ha devastato Valencia. Il bilancio provvisorio è di almeno 95 vittime ma, secondo le autorità, è destinato ad aumentare. Il passaggio della perturbazione, che in otto ore ha visto cadere la pioggia di un anno, ha lasciato scene di devastazione nella città spagnola e nei paesi limitrofi. strade e autostrade, coperte dal fango, sono piene di carcasse ammassate di auto e camion. La regione è rimasta parzialmente isolata, si contano almeno 100mila sfollati e diverse strade e linee ferroviarie interrotte. Liberoquotidiano.it - Valencia, il giorno dopo l'alluvione: strade coperte dal fango e carcasse di auto Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si scava nelalla ricerca dei dispersi ill'che ha devastato. Il bilancio provvisorio è di almeno 95 vittime ma, secondo lerità, è destinato ad aumentare. Il passaggio della perturbazione, che in otto ore ha visto cadere la pioggia di un anno, ha lasciato scene di devastazione nella città spagnola e nei paesi limitrofi.dal, sono piene diammassate die camion. La regione è rimasta parzialmente isolata, si contano almeno 100mila sfollati e diversee linee ferroviarie interrotte.

Dana, la tempesta che ha devastato le regioni centrali della Comunità Valenciana, che peraltro è la zona più popolata, è stata la più violenta dell'epoca.

Valencia, gli aggiornamenti di oggi in diretta dopo l'alluvione. Sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, in particolare ...

Un disastro climatico senza precedenti si è abbattuto su Valencia e le previsioni annunciano una nuova grave allerta meteo per le prossime ore. Intanto la Spagna conta le vittime dell'alluvione mentre ...

Il fenomeno meteorologico che ha colpito la Spagna è noto come Dana – o goccia fredda – ed è tipico dei mesi autunnali. A causarlo un vortice di bassa pressione, lo stesso che ha provocato la recente ...