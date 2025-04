Lanazione.it - “Fatti per restare”: al via il bando per far nascere nuove cooperative di comunità

Firenze 3 aprile 2025 - Per quelli che restano, che resistono, che si mettono insieme per riaprire spazi, creare lavoro, inventare soluzioni: è pensato per loro “per”, ilche si apre oggi 3 aprile per supportare la nascita didinel territorio toscano e sostenere i progetti innovativi e di sviluppo di quelle già esistenti. Il, promosso da Fondazione Noi Legacoop Toscana in collaborazione con Teatro Povero di Monticchiello, mette a disposizione fino a 5.000 euro per gruppi che vogliono avviare un’attività imprenditoriale dando vita a una nuova cooperativa diin Toscana e fino a 20.000 euro per ledigià costituite (e aderenti a Legacoop Toscana) che vogliono continuare a crescere attraverso progetti capaci di rispondere ai nuovi bisogni emersi negli anni di attività.