Quotidiano.net - Borsa frigo capiente e impermeabile perfetta per Pasquetta? Su Amazon la trovi a un prezzo super

Leggi su Quotidiano.net

Ormai è ufficialmente primavera, le giornate si sono fatte più lunghe e le temperature più miti. E, soprattutto, Pasqua esi stanno avvicinando. Se hai in programma gite fuori porta, picnic e grigliate, allora ladiBasics può fare proprio al caso tuo. Oltre ad essere robusta, pieghevole e, è anche davvero molto. Con una capacità di 40 L, può contenere senza problemi fino a 50 lattine. E poi c'è anche una piccola chicca: ha un apribottiglie integrato! Non fartela scappare proprio adesso che è inofferta su. Aggiungila ora al carrello per pagare questa comodasoltanto 35,43€ con lo sconto del 10%. Non potrai più a farne a meno! Acquista lain offerta LadiBasics è, robusta ee adesso ti costa ancora meno Per la prossima gita al mare o in montagna porta con te questa comoda e ampiada 40 L.