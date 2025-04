Fiumicino Coronas vittima di atti persecutori | stalker condannati a due anni

Leggi su Ilfaroonline.it

– La sentenza emessa il 2 aprile 2025 dal Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Civitavecchia ha condannato due individui perai ddi Alessio, imprenditore e capogruppo di Forza Italia a.Il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Civitavecchia ha emesso una sentenza di condanna a duedi reclusione per i signori M.V. e M.N., imputati per il reato diai ddi Alessio. La sentenza, emessa il 2 aprile 2025, è il risultato di un patteggiamento tra le parti., imprenditore e capogruppo di Forza Italia a, è statodi una serie di condotte illecite che hanno compromesso la sua serenità e la sua reputazione.Le condotte illecite, come riportato nella sentenza, includevanominacciosi e molesti, nonchévità diffamatorie e lesive della onorabilità die dell’amministrazione comunale di