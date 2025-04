Ilfattoquotidiano.it - Il Triplete è il nuovo Santo Graal del calcio europeo: quattro squadre ancora sognano

C’è unche si aggira nell’immaginario collettivo deled è il, il trittico composto da Champions, campionato e coppa nazionale. Non è una novità, sia chiaro. In epoche recenti, ha illuminato il 2023 del Manchester City, il 2010 dell’Inter, il 2009 e il 2015 del Barcellona, il 2013 e il 2020 del Bayern Monaco, fino al romanzesco 1999 del Manchester United, con la Champions conquistata nei minuti di recupero, passando dallo 0-1 al 2-1. La vera novità è che all’alba dei quarti della più prestigiosa delle coppe europee ci sono tre(Real Madrid, Barcellona e Psg) che hanno ottenuto il pass per la finale della coppa nazionale, mentre un’altra, l’Inter inzaghiana, il 23 aprile conoscerà il suo destino nella semifinale di ritorno contro il Milan. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata.