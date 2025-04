Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna e i dazi Usa: “Un altro terremoto, come nel 2012”

Bologna, 3 aprile 2025 – Istatunitensi sono – per dirla con il presidente di Confindustria– un" per le impresene. dopo il sisma del. E del resto, la nostra regione produce bene esporti all’estero per un valore di 10,5 miliardi di euro di beni esportati: collocandosi al secondo posto dopo la Lombardia su scala nazionale., seconda in Italia Al primo posto per la maggiore quota delle nostre esportazioni verso gli Usa c’è è la Lombardia con 13.510 milioni di euro (20,5% del totale nazionale), seguita dacon 10.754 milioni (16,3%) e, al terzo posto, c’è la Toscana con 10.251 milioni (15,6%). Per quanto riguarda le province, al primo posto per export negli Stati Uniti nel 2024 si colloca Milano con 6,1 miliardi di euro, seguita da Firenze (5,7 miliardi), Modena (3,1 miliardi), Torino (2,7 miliardi) e poi Bologna (2,6 miliardi).