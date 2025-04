Gqitalia.it - I migliori tappi per le orecchie, il segreto per un sonno profondo, certo, ma non solo

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Perché nasconderlo? Ipersono veri e propri eroi silenziosi, piccole armi di protezione che ci salvano da un mondo che non smette mai di fare rumore. A pensarci, ci vengono subito in mente i classici “per dormire” - quei piccoli alleati indispensabili quando ilè minacciato da vicini troppo rumorosi, un compagno di letto che potrebbe fare concorrenza a un trattore o vetri non abbastanza spessi da fermare il chiasso del traffico. Ma non fermiamoci lì: in un mondo fatto di decibel assordanti, isono il nostro scudo in ogni momento della giornata, dal caos degli open space, ai voli intercontinentali, dall'home office con i lavori di ristrutturazione del condominio fino ai club e concerti che ci fanno sentire vivi, ma anche un po’ storditi.