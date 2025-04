Internews24.com - Lavezzi avvisa l’Inter: «Può perdere lo scudetto con il Napoli a una condizione»

di Redazionecommenta la corsatrae Inter, le dichiarazioni del Pocho sul duello tra campani e nerazzurriIntervenuto ai microfoni di Televomero, l’ex attaccante delEzequielcommenta così il momento dele la lottain Serie A condi Simone Inzaghi.MILAN – «L’ho visto bene contro il Milan, è una squadra che sta facendo bene. Magari non ha una rosa lunga ma gioca solo in campionato. Ha un grande allenatore che fa tenere la squadra fino alla fine. Conte mi piace come allenatore, è tra i grandi»LA SITUAZIONE – «Ill’ho visto bene, nel primo tempo è stato stupendo. Il Milan non riusciva ad avere la palla, sembrava che il loro centrocampo non esistesse; infatti, ogni volta che prendeva la palla saltava il centrocampo e gli attaccanti non tenevano il pallone.