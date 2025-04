Notizieaudaci.it - Lulù Selassiè condannata a un anno e otto mesi per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo

L’ex gieffina giudicata con la formula del rito abbreviatoIl gup di Roma, dopo il processo con rito abbreviato, ha condannato a un, pena sospesa, Lucrezia Hailé, accusata diai danni. La procura aveva sollecitato una condanna a une quattro. Secondo l’accusa,avrebbe perseguitato il campione di nuoto paralimpico, oggi presente in aula, fino a minacciarlo di morte. La relazione fra i due era iniziata durante il reality del Grande Fratello Vip e finita poco dopo.: gli atti persecutori e la denuncia diLa 26enne però non ha accettato la conclusione del rapporto iniziando ad avere atteggiamenti vessatori e aggressivi versoche l’ha denunciata per atti persecutori. Secondo quanto scritto dai pm capitolini nel capo di imputazione, la ragazza ha procurato al suo ex ”uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione”.