Sei in condotta agli studenti che hanno occupato la scuola | per maggioranza Regione Emilia-Romagna vanno sospesi i provvedimenti

Leggi su Orizzontescuola.it

Dopo l’occupazione studentesca del Liceo Minghetti di Bologna, dodicisono stati sanzionati con tre giorni di sospensione convertibili in attività socialmente utili e con un “sei” in, voto che inciderà sull’ammissione all’esame di maturità e sulla valutazione finale. Il provvedimento ha suscitato reazioni contrastanti sia all’interno dellasia nel dibattito pubblico. A opporsi alla decisione disciplinare sono stati in primis gli stessi, con una raccolta firme per la cancellazione delle sanzioni che ha già raggiunto diecimila sottoscrizioni.L'articolo Sei inchela: per