Lettera43.it - Femminicidi, polemiche per le parole di Nordio: «Alcune etnie hanno diversa sensibilità verso le donne»

Il ministro della Giustizia Carlo, intervenendo a Salerno sui recenti casi dio, ha dichiarato che «è illusorio che l’intervento penale, che già esiste e deve essere mantenuto per affermare l’autorità dello Stato, possa risolvere la situazione».ha sottolineato i limiti del legislatore e della magistratura nel contrastare questi fenomeni, che secondo lui trovano origine «nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispettole persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti diche magari nonla nostrale». Ha poi evidenziato gli sforzi messi in campo per potenziare il codice rosso e accelerare i procedimenti, oltre all’introduzione del reato dio, che ha suscitato anche critiche. Per«è questione di educazione» e serve «un’attività a 360 gradi, educativa soprattutto nell’ambito delle famiglie dove si forma il software del bambino».