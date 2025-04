Metropolitanmagazine.it - La Russia dichiara “organizzazione indesiderata” la fondazione di Elton John che si occupa di AIDS

Il governo russo hato ladiche da anni sidi”. Le autorità utilizzano questa particolare formula per ostacolare le attività di stampa, organizzazioni internazionali, ONG o reti televisive da loro considerate pericolose o non conformi ai valori del regime. L’ufficio del Procuratore generale russo ha accusato l’associazione di «concentrarsi principalmente sulla promozione di relazioni sessuali non tradizionali, modelli familiari occidentali e riassegnazione di genere». Il Cremlino ritiene «non tradizionale» qualsiasi relazione non tra un uomo e una donna. Nel 2023, la Corte suprema russa ha vietato il cosiddetto movimento LGBTQ+ e hato illegale qualsiasi azione a tutela di esso. Nellazione ufficiale, inoltre, la procura punta il dito contro ladianche per un altro motivo.