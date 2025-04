Lanotiziagiornale.it - Governo nel caos sul Pnrr: nuova rimodulazione in corso

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Illo ammette: a poco più di un anno dalla fine del, sta ancora discutendo unadel piano con la Commissione Ue. Un chiaro segnale delle difficoltà e dei ritardi nell’attuazione del, arrivato dal ministro Tommaso Foti durante il question time alla Camera. Foti si affretta ad assicurare che lain“non riguarda asili nido, case di comunità e ferrovie del Sud”. Ma lac’è e mostra come l’Italia sia in difficoltà nell’attuazione di un Piano sempre più vicino al termine.Ma non è l’unica ammissione del ministro che ha la delega ereditata da Raffaele Fitto: “Non ho difficoltà a dire che la spesa va accelerata – afferma – ma non bisogna nemmeno dire cose diverse dalla realtà: come ha rilevato la Corte dei Conti il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti dal Piano procede in linea con quanto concordato a livello europeo”.